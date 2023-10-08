نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يكشف عن العدد الرسمي لقتلى عملية طوفان الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد ليكشف عن العدد الرسمى لقتلاهم في عملية طوفان الأقصى، حيث بلغ عددهم 659 قتيل و2156 جريحا.

فيما أكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عين غال هيرش مسؤولا عن ملف الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وتقلد هيرش قيادة فرقة الجليل الإسرائيلية سابقا.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أسر حوالى 100 أسير إسرائيلي ما بين مستوطنين ومجندين في جيش الاحتلال، وذلك للتفاوض بهم في أي صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 370 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 2200 جريح.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600 قتيل وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، السبت، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.