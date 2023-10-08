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أحمد جودة - القاهرة - "إسرائيل اليوم".. القوة الثلاثية قمة عربية تُشعل أكتوبر

"إسرائيل اليوم".. القوة الثلاثية قمة عربية تُشعل أكتوبر، يتصدر حاليا محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية اخبار فلسطين والكيان الصهيوني، منذ بداية يوم 6 أكتوبر ويتردد إسم إسرائيل، مرورًا بيومي 7 و8 أكتوبر الهجمات القائمة على جيش الاحتلال.

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ويرغب عدد كبير من المواطنين في مصر والوطن العربي، الاهتمام بما يحدث في فلسطين اليوم، في غزة وعلى حدود لبنان، وقطاعات العدو الصهيوني، بعد مقتل عدد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قبل الفلسطنيين.

"إسرائيل اليوم".. القوة الثلاثية قمة عربية تُشعل أكتوبر

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"إسرائيل اليوم".. القوة الثلاثية قمة عربية تُشعل أكتوبر

وفي ذلك الإطار توفر كل ما يتعلق بالذي يحدث في فلسطين وترصد كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن إسرائيل بداية من يوم السادس من أكتوبر حتى اليوم.

القوة الثلاثية قمة عربية تُشعل أكتوبر

يعد شهر أكتوبر أحد أعظم الشهور الذي يمر على العرب خاصة المصريين، لم تحل فيه ذكرى حرب 6 أكتوبر المجيدة الذي هي بمثابة انتصار عظيم للمصريين والجيش المصري والأمة العربية، بعدما انتصر الجيش المصري على الكيان الصهيوني واسترداد طابا وسيناء المصرية.

المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني

إلا أن مع تذكير العدو الصهيوني بالهزيمة الكبرى في تاريخه هزيمة 6 أكتوبر، لم تهدأ نيرانهم حتى وقتنا هذا، فقد توالت الضربات والهجمات الجوية والبحرية والبرية على جيش الاحتلال من قبل المقاومة الفلسطينية وراجلها، التي بدأت منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن.

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المقاومة اللبنانية ضد العدو الصهيوني

وعلى الرغم من ذلك، في يوم الأحد 8 أكتوبر لم تكون فلسطين وحدها ضد الكيان الصهيوني، فقد تحركات الضفه اللبنانية وحزب الله في لبنان من الناحية الأخرى، إطلاق قذائف وصورايخ موجهة نحو مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية، وذلك تضامنًا مع العملية العسكرية حماس، فقد هاجمت المقاومة الإسلامية "حزب الله" 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان الحدودية.

وعلى جانب آخر، انتشر مؤخرًا خبر عن إطلاق نار على سائحين إسرائيليين في مدينة المنشية بالإسكندرية اليوم الأحد 8 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل إثنين إسرائيليين واشتهاد مصري وإصابة آخر.

"إسرائيل اليوم".. القوة الثلاثية قمة عربية تُشعل أكتوبر

فلسطين اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا العدو الصهيوني

استمرار لعملية طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيادة أعداد القتلى خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الهجوم المستمر من المقاومة الفلسطينية في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد وصباح الأمس السبت.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع الضحايا إلى 600 قتيل، و2048 مصابين بينهم 20 حالة حرجة و313 حالة خطيرة، واختفاء حوالى 100 فرد آخرين.

بينما على الجانب العسكري، كشف المتحدث العسكري الإسرائيلي عن مقتل 44 قيادي وعسكري من صفوف الجيش، بجانب سقوط عدد من الضباط والعساكر والمواطنين أسرى بين يد المقاومة الفلسطينية.

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فلسطين اليوم.. شهداء ومصابين المقاومة الفلسطينية

رد الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية، واسفر هجوم قوات الاحتلال عن ارتفاع عدد شهداء ومصابين المقاومة الفلسطينية، حيث كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 370 فلسطيني، أكثر من ألفي مصابين وجرحي.