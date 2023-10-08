العالم اليوم - "خسائر قاسية" تضرب بورصة مصر لكنها تقلصها عند الإغلاق

انتم الان تتابعون خبر "خسائر قاسية" تضرب بورصة مصر لكنها تقلصها عند الإغلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - بعد تراجعات عنيفة خلال تداولات جلسة الأحد، تمكن المؤشر المصري الرئيسي من تقليص خسائره الحادة ليهبط عند الإغلاق بنسبة 2.6 بالمئة، ليستعيد بذلك أكثر من نصف خسائره التي تكبدها، وسط ضغوط مبيعات الأجانب والمصريين، بفعل خفض تصنيف مصر والتوترات السياسية في إسرائيل.

وساهمت مشتريات عربية في تقليل خسائر البورصة المصرية، ليغلق مؤشر EGX30 الرئيسي على خسائر بنحو 2.6بالمئة، ليغلق عند 19357 نقطة، وهو أسوأ أداء له منذ قرابة ثلاثة أشهر. وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية في منتصف جلسة الأحد حوالي 7بالمئة.

وأثقلت خسائر في جميع القطاعات كاهل المؤشر، إذ تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.7 بالمئة وهوى سهم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 4.8 بالمئة.

ومن بين الخاسرين، انخفض سهم المصرية للاتصالات 4.2 بالمئة وهبط سهم فوري للخدمات المصرفية 4.7 بالمئة.

وتكبد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان خسائر بنسبة 4.08 بالمئة ليغلق على 3583 نقطة. في حين هبط المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 3.71 بالمئة ليغلق على 5340 نقطة، بالمقارنة مع مستويات 5263 نقطة كان قد سجلها في منتصف تعاملات الأحد.

وفي منتصف الجلسة، أوقفت إدارة البورصة التداول على أسهم نحو 41 شركة بعد هبوطها بأكثر من 10 بالمئة، من بينها "مجموعة طلعت مصطفى"، و"حديد عز"، و"فوري"، و"ابن سينا فارما"، و"بلتون المالية".

وفقدت الأسهم المصرية نحو 30 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال الجلسة لتبلغ نحو 1.322 تريليون جنيه، مقابل 1.35 تريليون جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي والتي كانت يوم الأربعاء بدلا من الخميس الذي تقرر أن يكون إجازة رسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

وخلال تعاملات جلسة الأحد تم التداول على 719.11 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 2.05 مليار جنيه من خلال 88.75 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين بنهاية تعاملات الأحد إلى البيع مسجلين صافي بيعي بلغ 3.49 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع خلال مسجلين صافي بيعي 20.73 مليون جنيه. بينما اتجه العرب إلى الشراء في الأسهم مسجلين صافي بقيمة بلغت 24.22 مليون جنيه.