العالم اليوم - قصة المرشد المصري.. ضحية حادث الإسرائيليين بالإسكندرية

انتم الان تتابعون خبر قصة المرشد المصري.. ضحية حادث الإسرائيليين بالإسكندرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - كشف وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين في مصر حسام نجم خلال تصريحات لموقع "دوت الخليج" أن المرشد السياحي الذي لقى مصرعه في حادث إطلاق النار على سياح إسرائيليين بالأسكندرية يدعى سيد كامل الخوالقة، وعمره يتخطى 60 عاما.

وأوضح نجم أن الخوالقة هو "مرشد لغة إنجليزية وكان يرافق الفوج الذي يتضمن سياحا إسرائيليين بالفعل وليس فوجا آخر تصادف وجوده بجوار فوج الإسرائيليين كما تردد".

ونوه إلى أنه "جرت العادة بسبب وجود عجز في اللغات الأخرى كالعبرية أن يتم الاعتماد على مرشدين اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة العالمية الأولى والجميع يستطيع التعامل بها وفهمها فضلا عن أنه في حالة وجود سياح لا يعرفون سوى لغاتهم الأصلية يتم استصدار تصريح مترجم خاص من وزارة السياحة والآثار ليتواجد مع الفوج في الجولة".

وأشار إلى أنه حسب المعمول به "بالقطع كان مع الإسرائيليين إما شخص منهم يفهم الإنجليزية أو مترجم معتمد من وزارة السياحة لينقل ما يشرحه المرشد الخوالقة بالإنجليزية".

وكيل نقابة المرشدين السياحيين قال أيضا إنه "لا ينبغي استباق الأحداث، والتحقيقات هي التي ستوضح كل شيء، وتم التنبيه على المرشدين السياحيين بعدم ترديد أية أقاويل حتى تصدر النتائج الرسمية للتحقيقات في الحادث".

وقال نجم إن "المرشد الراحل كانت لديه الخبرة الكافية للتعامل مع المواقف وأنه عضو نقابة قديم ولا يمكن أن يعرض السياح معه للخطر، كما أن زوجته أيضا مرشدة سياحية للغة الإنجليزية وعضو في النقابة وتدعى أمل البدري".

وأشار إلى أن الخوالقة كان مقيما بالإسكندرية ولكنه حسب طبيعة عمله يرافق الأفواج السياحية في أي مكان بمصر.

وختم وكيل نقابة المرشدين السياحيين بالقول إن "هذا الحادث فردي ووارد حدوثه في أي دولة وليس عملا منظما، وجميع ضيوف مصر في أمان تام".

تفاصيل الحادث