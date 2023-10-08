العالم اليوم - حوادث النيران الصديقة تتوالى.. إصابة مستوطن بنيران إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر حوادث النيران الصديقة تتوالى.. إصابة مستوطن بنيران إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - أطلقت القوات العسكرية الإسرائيلية النار على مشتبه به في سديروت قبل فترة قصيرة، وتبين في النهاية أنه من مستوطن من سكان المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن تحديدا خاطئا من قبل قوة خاصة إسرائيلية أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين في عسقلان.

وأضاف أن هناك مخاوف من وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

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