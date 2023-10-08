العالم اليوم - حوادث النيران الصديقة تتوالى.. إصابة مستوطن بنيران إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - أطلقت القوات العسكرية الإسرائيلية النار على مشتبه به في سديروت قبل فترة قصيرة، وتبين في النهاية أنه من مستوطن من سكان المدينة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن تحديدا خاطئا من قبل قوة خاصة إسرائيلية أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين في عسقلان.
وأضاف أن هناك مخاوف من وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة
- أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.
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- فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 313 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا وإصابة 1990 آخرين
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- المغرب يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية.
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- مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بإطلاق نار في الإسكندرية.
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