حسام زكي: فلسطين تطالب مجلس جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين تطالب مجلس جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين قدمت اليوم طلبًا لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن.

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فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ

فلسطين تطالب مجلس جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الطلب الفلسطيني ورد في مذكرة رسمية تم استلامها من المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية، وأشار زكي إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية قد نشرت هذه المذكرة الفلسطينية إلى الدول الأعضاء، وأنه يجري التشاور بين الأمانة العامة وعدد من الدول العربية، وخاصة المملكة المغربية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، لتحديد الموعد الملائم لعقد هذه الدورة غير العادية في أقرب وقت ممكن، بحيث يتاح الفرصة لأكبر عدد من وزراء الخارجية العرب للمشاركة فيها.

تهدف هذه الدورة الغير عادية لمجلس جامعة الدول العربية إلى تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود السياسية للتصدي للعدوان الإسرائيلي ووقف الممارسات القمعية والانتهاكات في حق الفلسطينيين، من المتوقع أن تناقش الدورة خطوات عملية لتعزيز الدعم العربي والدولي للشعب الفلسطيني وإيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة.

الهدف من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

الهدف من هذه الدورة هو مناقشة سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

يأتي هذا الإعلان في ضوء التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن فلسطين تواجه تصعيدًا خطيرًا من قبل إسرائيل، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الدول العربية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول سياسية للأزمة.

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وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بيانًا أعلنت فيه أن المملكة المغربية، التي تشغل رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تدعو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس، تأتي هذه الدعوة استجابة لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحقيق التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير في قطاع غزة واستهداف المدنيين، وبحث سبل وقف هذا التصعيد العسكري.

وأكدت الوزارة أنه يجري حاليًا مشاورات مكثفة لتحديد موعد الاجتماع الطارئ خلال هذا الأسبوع، ومقترح عقده في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز التضامن العربي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعكس التزام المملكة بدعم الشعب الفلسطيني والعمل من أجل إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة.