العالم اليوم - بالفيديو.. هجمات إسرائيلية على 120 هدفا بمحيط بيت حانون

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هجمات إسرائيلية على 120 هدفا بمحيط بيت حانون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:21 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، في بيان له أن عشرات الطائرات المقاتلة هاجمت نحو 120 هدفا في محيط بلدة بيت حانون خلال 3 جولات في الساعات القليلة الماضية.

وأضاف البيان: "تعتبر بلدة بيت حانون بمثابة وكر إرهاب لحماس، ومنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة ضد إسرائيل، تعد هذه خطوة مهمة في موجات الهجوم كجزء من تطوير الحملة".

وتابع: "في الوقت نفسه، تم الهجوم على نفق تستخدمه حماس، ويقع النفق تحت بناية شاهقة في منطقة درج الفتح شمال مدينة غزة،قرب النفق من مسجد، مما يثبت مرة أخرى أن حماس تستغل الأماكن المقدسة والسكان المدنيين من أجل الترويج للإرهاب".

وتواصل حصيلة القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين، من جراء الاشتباكات المتواصلة والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ السبت، الارتفاع.

فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 370 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا.

وأشارت الوزارة إلى إصابة 2200 آخرين بجروح متفاوتة.

إسرائيل

قالت القناة العبرية 13 إنه حتى الآن تم إحصاء أكثر من 659 قتيلا إسرائيلي وأكثر من ألفي جريح.

وأضافت أن هناك "العشرات من المصابين في حالة الخطر الشديد".