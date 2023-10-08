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أحمد جودة - القاهرة - ماذا يحدث في فلسطين الآن.. الأمة العربية بين كفتين ( اعرف تفاصيل)

ماذا يحدث في فلسطين الآن.. الأمة العربية بين كفتين ( اعرف تفاصيل)

بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي هزت عرش الأمة العربية بنجاحها، وكانت بدأت المقاومة الفلسطينية بالساعات الأولى من صباح أمس السبت، ومستمرة حتى الآن بجانب القذائف الصاروخية من المقاومة اللبنانية على الناحية الأخرى.

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ونجحت عملية طوفان الأقصى من إختراق الحدود الإسرائيلية والاستيلاء على المستوطنات اليهودية، مما أدى انشغال الأمة العربية بروح القتال ضد الاحتلال الصهيوني.

ماذا يحدث في فلسطين الآن.. الأمة العربية بين كفتين ( اعرف تفاصيل)

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ماذا يحدث في فلسطين الآن.. الأمة العربية بين كفتين ( اعرف تفاصيل)

حيث ترتفع محركات البحث جوجل على مدار اليوم، بداية من يوم الجمعة 6 أكتوبر حتى اليوم 8 أكتوبر الجاري، للبحث عن الأوضاع الفلسطينية الحالية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين اليوم.. الأمة العربية بين كفتين

وسط الفرحة التي عمت على فلسطين والمقاومة الفلسطينية والأمة العربية ودول العرب، إلا أن هناك جزء مهم لم تنساه الأمة العربية وسط تلك الفرحة، هي عدم النسيان والغفلة عن أن تحرير فلسطين من أحد علامات يوم القيامة.

فقد تردد مجموعة كبيرة من مواطنين الأمة العربية والإسلامية عن تلك الجزئية، مرددين جملة "مختلوش فرحتنا تنسينا أنها من علامات قيام الساعة"، مقدمين النصحية في آخر الجزئية قائلين "فتوبوا إلى الله".

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المقاومة الفلسطينية عملية ثلاثية

ويحتفل الشعب المصري في هذه الأيام بذكرى حرب 6 أكتوبر المجيدة للمرة الـ 5 عبر التاريخ ضد الكيان الصهيوني، بجانب شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس السبت، بالإضافة إلى تدخل الحدود اللبنانية وحزب الله مع حركة حماس الفلسطينية، وشن الهجوم على العدو الصهيوني من ناحيتهم على 3 أماكن أبرزهم مزارع شبعا والدار.

ماذا يحدث في فلسطين الآن.. الأمة العربية بين كفتين ( اعرف تفاصيل)

فلسطين اليوم.. ارتفاع الضحايا عدد ضحايا العدو الصهيوني

تستمر عدد ضحايا الكيان الصهيوني في الارتفاع، مع استمرار عملية طوفان الأقصى، حيث جاءت آخر تطورات الأوضاع أن هناك 700 قتيل، وأكثر من ألفي مصاب وجريح، بينهم نحو 20 حالة حرجة و315 حالة خطيرة، وبين القتلى نحو 44 قيادي وعسكري من ضباط وعساكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، واختفاء فوق 100 فرد أسرى في يد المقاومة الفلسطينية.

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فلسطين اليوم.. عدد شهداء ومصابين المقاومة الفلسطينية

بينما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن عدد شهداء ومصابين المقاومة الفلسطينية، بعد رد الاحتلال الإسرائيلي عليها فقد أستشهد 370 فلسطيني، وإصابة فوق ألفي مصاب وجريح.