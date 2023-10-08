نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور.. الجالية المصرية بهولندا تواصل توثيق توكيلات للسيد الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد من أبناء الجالية المصرية في هولندا اليوم الأحد بتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال عيسى الفار مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في هولندا أن هناك دعم كبير من أبناء الجالية المصرية في هولندا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الفار أن استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في هولندا على السفارة المصرية لتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي دليلا واضحا على الشعبية الهائلة التي يتمتع بها الرئيس السيسي بين أبناء الجالية المصرية في هولندا.

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