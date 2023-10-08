نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر المباحثات الهاتفية.. الشيخ محمد بن زايد يحاول احتواء التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، احتواء التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي وذلك عبر بحث تطورات الأوضاع الراهنة وضرورة وقف التصعيد والتهدئة، مع عدد من قادة المنطقة.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد، اتصالات هاتفية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وعبد الفتاح السيسي رئيس مصر، وبشار الأسد رئيس سوريا.

كما أجرى اتصالات هاتفية مع إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا، حيث تعلقت الاتصالات الهاتفية بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع القادة، ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وبحث أيضا، أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل، الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.