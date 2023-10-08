نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تفترض وجود أسرى بين يدي "حماس" بغزة.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، بوجود أشخاص ألمان ضمن المختطفين من قبل حركة حماس من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وقالت الخارجية الألمانية، إنه وفقًا للشواهد التي لديها، فإن جميع هؤلاء هم أشخاص يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

وكانت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية، عقدت اجتماعًا مجددًا في وزارة الخارجية، مضيفة بأنها تقوم بالتعاون مع السفارة الألمانية في تل أبيب بالتنسيق بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية، بناء على المعلومات المتوافرة في الوقت الحالي.

وناشدت الخارجية، المواطنين تفهم عدم الحديث بشكل علني عن أعداد، أو حالات فردية تتعلق بهؤلاء الأشخاص وذلك بغرض حمايتهم.

وكانت الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أن الحكومة الألمانية لا تعلق بشكل مبدئي على ما يتعلق بالحالات القنصلية الفردية واحتجاز مواطنين ألمان كرهائن.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".