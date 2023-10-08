نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية تعلن مقتل أحد مواطنيها في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، عن مقتل مواطن فرنسي نتيجة للهجوم، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية في إسرائيل لم تتمكن بعد من تحديد مكان تواجد العديد من المواطنين الفرنسيين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن "البعثة الدبلوماسية الفرنسية تبذل قصارى جهدها لمعرفة مصير العديد من المواطنين المفقودين".

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، خلال مقابلة أجرتها مع "BFMTV"، إن باريس لا تخطط بعد لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، وأن الدبلوماسيين يدرسون الوضع في مدن البلاد.

وأشارت بورن إلى أن الرحلات الجوية المباشرة إلى إسرائيل لم تتوقف بعد، بالرغم التوقف المؤقت لرحلات الخطوط الجوية الفرنسية.