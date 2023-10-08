العالم اليوم - إسرائيل تنتشل نحو 260 جثة من موقع "مهرجان الموت"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 11:16 مساءً - أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مسلحي حماس.

ومن المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي أعلى حيث أن فرق مسعفين أخرى تعمل في المنطقة.

وأظهر مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد المهرجان وهم يركضون في حقل مفتوح مع سماع دوي طلقات نارية.

واختبأ العديد منهم في بساتين الفاكهة القريبة أو قُتلوا بالرصاص أثناء فرارهم.

وكانت مقاطع فيديو معنونة بـ"هروب جماعي"، انتشرت السبت، وتظهر عشرات الشباب والشابات يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة.

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي"؟

تسلل مسلحون فلسطينيون إلى مهرجان موسيقي قرب من أوريم، وشرعوا في إطلاق النار، واضطر بعض الشباب الإسرائيليين للاختباء لساعات في سياراتهم.

وقالت "نيويورك تايمز" إن التقارير تتحدث عن مئات المفقودين بعد فرارهم من المهرجان، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت القوائم تنتشر مساء السبت بأسماء الحاضرين الذين ما زالوا مفقودين، وتحتوي إحداها على أكثر من 500 اسم.

وأقيم المهرجان للاحتفال بعيد العرش اليهودي، حيث بدأ الساعة 11 من مساء الجمعة، واستمر حتى صباح السبت.

وتأتي الواقعة ضمن الهجوم، الذي نفذته حركة حماس صباح السبت، وشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.