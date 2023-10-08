نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 413 شهيدا 2300 مصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 413 شهيدا 2300 مصاب آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت الوزارة في بيان على "تيلجرام"، "باستشهاد 413 مواطنا بينهم 78 طفلا، و41 سيدة، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع".

وأضافت أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية بلغ أكثر من 70 إصابة بدرجات متفاوتة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام في وقت سابق إقرار الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلي الإسرائيليين إلى 700 وأكثر من 2156 جريحا منذ بداية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس صباح يوم أمس السبت.

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصي"

تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.