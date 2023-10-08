نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض منصور: إسرائيل تعتدي دائما على غزة والفلسطينيون يستحقون الحماية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية، وليس هناك ما يبرر قتلهم.

وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة، إن إسرائيل مستمرة في استخدام القوة الغاشمة ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك، هناك 413 شهيدا ونحو 2300 مصاب.

وتابع أن دعاوى إسرائيل للحصار والاعتداءات على قطاع غزة هدفها تدمير حماس وقدراتها العسكرية وضمان الأمن، لكن كما هو واضح للجميع أن الحصار والاعتداءات لم تحقق أيا من الأمرين، الأمر الوحيد هو المعاناة البشعة للمواطنين، فحان الوقت لإناء هذا الحصار وفتح الأفق السياسية.