نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: مواطنان أوكرانيان قُتلا في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن اثنين من مواطني بلاده لقيا حتفهما في المواجهات التي تجري في إسرائيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 مواطن اتصلوا بسفارة أوكرانيا هناك.

وأضاف في خطابه المسائي المصور: "للأسف، تأكدت وفاة مواطنين أوكرانيين".

وأشار زيلينسكي إلى أنه تحدث، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعبّر عن "تضامنه مع إسرائيل التي تتعرض لهجوم سافر وواسع النطاق".

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينيا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.