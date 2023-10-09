عاجل.. إصابة قائد إسرائيلي في اشتباك مع مسلحين بسديروت

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أحمد جودة - القاهرة - أصيب قائد قاعدة تساليم العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة مع مسلحين فلسطينيين من المقاومة في مستوطنة سديروت، وفق إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهال)، مساء الأحد: "أصيب اليوم قائد قاعدة تساليم العميد رومان جوفمان في معركة مع الإرهابيين في سديروت".

ووصفت الإذاعة حالة قائد القاعدة الواقعة في مدينة بئر السبع (جنوب) بـ "المستقرة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتسود حالة من الارتباك في سديروت والتي تشهد منذ أكثر من 40 ساعة من الاشتباكات المتواصلة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

ومساء الأحد، صرح المتحدث باسم بلدية سديروت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأنه تم قتل "إرهابيين" عند "الطريق السريع 34" الذي يقطع المنطقة الجنوبية في إسرائيل ويبدأ من مستوطنة "ياد مردخاي" ويمر عبر سديروت وينتهي في "نتيفوت".

إلا أن المتحدث ذاته، عاد ونفى للصحيفة مقتل المسلحين الفلسطينيين في سديروت.

ومساء السبت، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي صواريخ محمولة على الكتف على مركز الشرطة في سديروت والذي تحصن داخله أحد المقاتلين الفلسطينيين.

لكن لاحقا، أعلنت وسائل الإعلام العبرية وبينها القناة "14" تمكن المسلح الفلسطيني من الفرار من مركز الشرطة، وإطلاق عمليات تمشيط بحثا عنه في أنحاء المستوطنة.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينيا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.