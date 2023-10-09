العالم اليوم - مقتل إسرائيلي سقطت عليه دبابة

انتم الان تتابعون خبر مقتل إسرائيلي سقطت عليه دبابة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيليا لقي مصرعه، ليل الأحد الاثنين، إثر سقوط دبابة عليه في حادث سير، في خضم المواجهة الحالية بين إسرائيل وحركة حماس التي شنت هجوما مباغتا السبت.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة بأن إسرائيليا، يبلغ من العمر 25 عاما، قتل بعد سقوط دبابة، كانت على ظهر شاحنة، عليه.

وأضافت بأن الحادثة وقعت عند تقاطع في الخط السريع رقم 6 وسط إسرائيل، المؤدي إلى الجنوب.

وأظهر مقطع فيديو أن الدبابة سقطت على الشارع، فيما انتشرت قوات الإنقاذ في المكان.

وقالت الهيئة إن الطريق المؤدي إلى الجنوب سيغلق لفترة طويلة في ظل الحرب، وسيجري تحويل حركة السير نحو شارعين آخرين.