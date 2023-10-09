العالم اليوم - فيديو.. انفجارات في القدس وسقوط صاروخ على مطار بن غوريون

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - انطلقت صفارات الإنذار، الاثنين، في منطقة تل أبيب والقدس، وسمع شهود من وكالة رويترز في القدس انفجارات، بينما قال شهود عيان إن صاروخا سقط في محيط مطار بن غوريون الدولي.
وواصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ داخل العمق الإسرائيلي، حيث أظهرت لقطات سقوط صواريخ في القدس، بينما قال شهود عيان إن صاروخا أصاب محيط مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب.
لكن المتحدث باسم المطارات الإسرائيلية نفى سقوط صواريخ على مطار بن جوريون.
وسمعت صفارات الإنذار في تل أبيب جراء رشقات الصواريخ الفلسطينية.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الاثنين، استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، في أكبر عملية استدعاء تشهدها الدولة العربية، على ما أفاد التلفزيون الإسرائلي.
يأتي ذلك فيما تواصلت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.
وكشفت مصادر صحفية إسرائيلية إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا قد يرتفع إلى 1000، فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى 436 قتيلا.
وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس تجاوز 100 أسير، قالت يديعون أحرونوت إن العدد قد يصل إلى 150.
يأتي هذا رغم أن وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في بيانات محدثة، فجر الاثنين، أن عدد القتلى بفعل هجمات حماس وصل إلى 700 قتيل، فيما بلغ عدد المصابين 2382، منهم 345 بحالة خطيرة، و22 بحالة حرجة.
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