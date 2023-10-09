العالم اليوم - التصعيد في غزة يدفع سندات هذه الدول العربية للتراجع

انتم الان تتابعون خبر التصعيد في غزة يدفع سندات هذه الدول العربية للتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - شهدت السندات الحكومية المقومة بالدولار، للأردن ومصر ولبنان تراجعا، الاثنين، بعد اندلاع شرارة التصعيد في غزة، ما تسبب في موجة بيع واسعة النطاق بالمنطقة.

وشهدت سندات الأردن، التي يحل موعد استحقاقها عام 2047، أكبر تراجع بمقدار سنتين وفقا لبيانات تريدويب.

كما هبطت سندات مصر سنتا واحدا، بينما هبطت سندات لبنان، الذي يتعثر عن سداد ديونه، بمقدار 0.7 سنت لما يزيد قليلا عن سبعة سنتات.

وكان التصعيد في غزة قد انعكس على العملة الإسرائيلية، فقد هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، مع تصاعد حدة الصراع.

وبعد تراجعه في جلسة أمس بأكثر من 7 بالمئة، بدأ مؤشر (تي.إيه 35) بالبورصة الإسرائيلية تداولاته اليوم على تراجع بـ 0.4 بالمئة.