العالم اليوم - حماس: مقتل 4 أسرى من الإسرائيليين بقصف إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - أعلن الجناح المسلح لحماس أن القصف الإسرائيلي ليلة الأحد وصباح الاثنين، على قطاع غزة، أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو بالإضافة لآسريهم من مقاتلي كتائب القسام.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس: "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".

وكان المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة (حماس) قد أشار في تسجيل إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في هجوم مباغت على بلدات إسرائيلية يوم السبت "أكثر مما أعلن نتانياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة".

وأضاف المتحدث أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

ومن جهتها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.