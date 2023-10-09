العالم اليوم - عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - شن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، هجوما على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عشرات القتلى والمصابين سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في القطاع.

ونشرت وزارة الصحة في وقت سابق الاثنين أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء إسرائيل قصفها وضرباتها المكثفة على القطاع يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين ارتفع إلى 493.

يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.

وقال غالانت في بيان مصور "نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز (...) كل شي مغلق".

وكانت حركة حماس التي تسيطر على القطاع قد شنت صباح السبت هجوما مباغتا على إسرائيل شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا وأسر.

وقُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء الهجوم حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.