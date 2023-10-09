العالم اليوم - فيديو.. حماس تكشف عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حماس تكشف عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - كشف الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، للمرة الأولى عن منظومة دفاع جوي قال إنها محلية الصنع، وذلك في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم المباغت الذي شنته الحركة قبل يومين انطلاقا من قطاع غزة.

ونشرت حماس شريط فيديو صوّر في مكان مجهول يظهر ما قالت إنها منظومة "متبر 1" للدفاع الجوي.

والمنظومة عبارة عن صواريخ تطلق من منصات ثابتة، وتوجه عن بُعد.

وظهرت عناصر من حماس ملثمة الوجه وهي تجهز لعملية الإطلاق، عبر وضع الصواريخ في المنصات.

وأظهر الفيديو عددا آخر من عناصر الحركة وهم خلف حواسيب محمولة "لاب توب"، ثم ظهرت المنصات وهي تتحرك ذاتيا قبل إطلاق الصواريخ، في إشارة على أن المنظومة تعمل عن بُعد.

لكن لغاية الآن لم تعلن إسرائيل في المقابل عن إسقاط طائرات لها في خضم الحرب التي دخلت يومها الثالث وتعتمد فيها بشدة على سلاح الجو.

وكانت حماس استخدمت في الماضي صواريخ صغيرة مضادة للطائرات تحمل على الكتف.