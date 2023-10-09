نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تعاونية عالمية على أرض سلطنة عُمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمثل "هاكثون ناسا لتطبيقات الفضاء" الذي عُقد بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، منصة تعاونية عالمية تستضيفها سلطنة عمان سعيا لإيجاد حلول إبداعية ومبتكرة لعدد من التحديات والمشكلات التي تطرحها «وكالة ناسا».

والفعاليات التي تتم بالتعاون مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بالولايات المتحدة الأميركية «ناسا» تحت شعار «تحدي تطبيقات الفضاء الدولية» يشارك فيها أكثر من 185 دولة حول العالمتحمل طابعا تنافسيا حيث يتم تأهيل المشاركين لاستخدام البيانات المفتوحة التابعة للوكالة لمعالجة مشكلات العالم الحقيقي على الأرض والفضاء وتسهم في إنجاحه أكثر من «11» وكالة فضائية وبلغت فيه المشاركة على مستوى سلطنة عُمان أكثر من «620» مشاركًا ومشاركة يمثلون «96» فريقًا، بالإضافة إلى مشاركة «56» مؤسسة.

وتتعلق التنافسات بتحديات تشمل مجالات متعددة منها الفيزياء الفلكية، والمناخ، والتنوع والإنصاف، والأرض، والألعاب، والمعدات، والعلوم المفتوحة، والكواكب والأقمار، والبرمجة، واستكشاف الفضاء، والشمس.

ويتم في هذه التنافسات توظيف الأدوات التكنولوجية والموارد المتاحة بفاعلية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم قطاعات متعددة وتعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز رئيسي للابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي وفتح مجال التعاون الدولي في قطاعات الفضاء والتكنولوجيا والتعليم.