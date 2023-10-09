العالم اليوم - مصادر عبرية: إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 03:27 مساءً - أفادت وسائل أعلام عبرية بإطلاق 12 صاروخا على الأقل من جنوب لبنان صوب جبل الشيخ والجليل الأعلى بإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل تحذيرا من احتمال سقوط صواريخ. ولم يتضح بعد سبب إطلاق صفارات الإنذار التي تدوي طوال اليوم في مناطق أخرى من البلاد.

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