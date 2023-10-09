العالم اليوم - الكويت.. مصفاة الزور ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام

انتم الان تتابعون خبر الكويت.. مصفاة الزور ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 03:27 مساءً - قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، وليد البدر، خلال مؤتمر الاثنين، إن مصفاة الزور الكويتية ستعمل بكامل طاقتها البالغة 615 ألف برميل يوميا خلال أيام.

ومن المقرر أن تكون مصفاة الزور التي بدأت عملياتها التجارية في نوفمبر 2022، مُصدرا عالميا عملاقا لزيت الوقود منخفض الكبريت بشدة مع إنتاج ما يصل إلى 220 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 12 مليون طن متري سنويا تقريبا، ويمكن تصدير ما بين ستة إلى سبعة ملايين طن منها.

وبكامل طاقتها، يمكن لمصفاة الزور أن تنتج أيضا حوالي سبعة ملايين طن من الديزل منخفض الكبريت بشدة، وأربعة ملايين طن من وقود الطائرات، وثلاثة ملايين طن من النفتا، من المتوقع أن تُصدر كلها.