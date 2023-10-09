العالم اليوم - أجانب قتلوا أو فقدوا في حرب غزة.. تعرف على جنسياتهم

انتم الان تتابعون خبر أجانب قتلوا أو فقدوا في حرب غزة.. تعرف على جنسياتهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 05:27 مساءً - مواطنون أجانب من دول مختلفة، كانوا بين القتلى والمفقودين، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل السبت.

وأكدت إسرائيل أن عناصر حماس احتجزوا جنودا ومدنيين كرهائن، لكن لم يتم تأكيد الأعداد والجنسيات، ويقول المسؤولون إن أكثر من 100 شخص قد تم احتجازهم، وتقول حماس أن العدد يصل إلى حوالي 130.

وبعض القتلى والأسرى إسرائيليون، يحملون جنسيات دول أخرى.

وفي التالي، الدول التي أعلنت مقتل أو اختفاء رعاياها خلال الهجوم الأخير: