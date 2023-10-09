ليبيا: الأمم المتحدة قلقة من قطع الاتصالات ووقوع اشتباكات فـي بنغازي

طرابلس ـ بنغازي ـ د.ب.أ: أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في مدينة بنغازي واستمرار انقطاع الاتصالات عنها.

ولفتت البعثة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إلى مواصلة التحري عن التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين، مذكرة المنخرطين في الاشتباكات بضرورة احترام التزاماتهم بحماية المدنيين.

ودعت البعثة السلطات في شرق ليبيا إلى إعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في بنغازي بعد قطعها منذ اندلاع الاشتباكات أول أمس السبت، مؤكدة على أن الحصول عن المعلومات ومشاركتها هو حق من حقوق الإنسان، وأن الاتصالات تمثل شريان حياة للمدنيين الواقعين في مناطق المواجهات.

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة أن قطع الاتصالات عن بنغازي كان متعمدا، ما جعلها معزولة تماما عن العالم.

وخلال ندوة نظمتها وزارة المواصلات، أكد الدبيبة أن «بنغازي تشهد أحداثا استثنائية واشتباكات في الوقت الذي تم قطع الاتصالات عنها»، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل حيال الأحداث في المدينة.

ومنذ ليلة السبت/ الأحد الماضي انقطعت كل سبل الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت عن كامل مدينة بنغازي (ثاني أكبر المدن الليبية وعاصمة شرق ليبيا).

ووقع ذلك على إثر اندلاع اشتباكات بين قوات القائد العام للقوات المسلحة في الشرق المشير خليفة حفتر، ومجموعات مسلحة تابعة لوزير الدفاع الأسبق بحكومة الوفاق الوطني السابقة، المهدي البرغثي. واندلعت الاشتباكات في منطقة «السلماني» وسط بنغازي، بعد قدوم البرغثي إلى المدينة، بعد غياب سبع سنوات عن المدينة.