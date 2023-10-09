العالم اليوم - فيديو من الجو.. هكذا قصفت إسرائيل حي الفرقان في غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو من الجو.. هكذا قصفت إسرائيل حي الفرقان في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - شن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، غارات على أهداف عديدة في حي الفرقان شمال قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو بثه الجيش الإسرائيلي قصفا جويا استهدف العديد من المواقع على الأرض. وأرفقه بتعليق قال فيه "توثيق للغارات التي شنها جيش الدفاع على مدار الساعات الأخيرة".

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي "عشرات الطائرات المقاتلة شنت قبل قليل غارات على أهداف عديدة في أنحاء حي الفرقان".

ونوه بأن "حي الفرقان يُستخدم كعش إرهاب بالنسبة لحماس، وتنطلق منه العديد من النشاطات ضد إسرائيل."