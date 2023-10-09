العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - يعقد الاتحاد الأوروبي جلسة عاجلة، يوم الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية، بحث المواجهات بين إسرائيل وحماس بالعاصمة العمانية مسقط حيث يتواجد جوزيف بوري منسق السياسة الخارجية للتجمع الأوروبي.

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر سانتو، لموقع "دوت الخليج"، إن عددًا من الوزراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موجودون في مسقط، لذا فإن أولئك الموجودين هناك سيشاركون شخصيًا، والآخرين سينضمون عبر تقنية الفيديو.

وتابع "هناك الكثير من الأنشطة الدبلوماسية الجارية بين الدول الأعضاء، أي الدول الأعضاء الفردية فيما بينها ومع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، وممثلو الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي مع الشركاء الأجانب. على سبيل المثال، كان الممثل الأعلى على اتصال منذ يوم السبت بوزراء خارجية إسرائيل ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية، واتصل برئيس وزراء السلطة الفلسطينية، ووزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا للتعامل مع الوضع".

قطع المساعدات

وأعلنت ألمانيا والنمسا ، يوم الاثنين، عن تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية، وذلك عقب الهجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

القرار الألماني بتعليق المساعدات عن الأراضي الفلسطينية جاء على لسان المتحدث باسم وزارة التنمية الألمانية.

وكانت برلين قد ناقشت يوم الأحد، ما إذا كان ينبغي لها وقف المساعدات للفلسطينيين في أعقاب هجوم حماس، وقالت وزيرةالتنمية سفينيا شولتسه التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم إن الحكومة تحرص دوما على التأكد من عدم استخدام الأموالسوى في الأغراض السلمية.

وفي فيينا، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبراغ، يوم الاثنين، تعليق المساعدات للفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليون يورو (20مليون دولار) والمخصصة لعدد من المشاريع، ردا على الهجوم الدامي الذي شنته "حماس" على إسرائيل.