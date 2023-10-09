نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجهاد الإسلامي" تعلن مسؤوليتها عن عمليتي التسلل من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن عمليتي التسلل من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل.

وقالت السرايا في بيان: "ضمن معركة "طوفان الأقصى". سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود صهاينة بينهم إصابة خطيرة".

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا….