العالم اليوم - رويترز: إغلاق ميناء عسقلان ومنشأة نفط في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 07:20 مساءً - قالت مصادر ملاحية وتجارية، لوكالة رويترز، الاثنين، إن ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له في إسرائيل أغلقا في أعقاب الصراع مع حركة حماس.

ويقع الميناء على بعد ما يزيد قليلا عن عشرة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة.

وارتفعت أسعار النفط، الاثنين، في أعقاب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، ما أثار مخاوف جديدة بشأن التوتر في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان الاثنين، إن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأكدت شركة شيفرون التي تشغل الحقل إنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمار الذي يقع في البحر المتوسط على بعد 25 كيلومترا من الساحل الجنوبي لإسرائيل.

وقالت شيفرون إن أكبر حقل إسرائيلي للغاز، ليفياثان، مستمر في العمل بشكل طبيعي.