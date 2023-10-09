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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية بتعرض المسجد الذي يحمل اسم أحمد قديروف، الواقع في قرية أبو غوش قرب القدس، لأضرار، جراء قصف صاروخي.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن المسجد تضرر نتيجة قصف نفذته "حركة "حماس بالصواريخ.



تعرض مسجد يحمل اسم أحمد قديروف قرب القدس إلى أضرار جراء القصف

أفادت تقارير إعلامية بتعرض المسجد الذي يحمل اسم أحمد قديروف، الواقع في قرية أبو غوش قرب القدس، لأضرار، جراء قصف صاروخي.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن المسجد تضرر نتيجة قصف نفذته "حركة "حماس بالصواريخ.



وافتتح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، سنة 2014 المسجد الذي تمت تسميته على اسم والده ورئيس الشيشان السابق، الحاج أحمد قديروف، في بلدة أبو غوش شمال غرب مدينة القدس، ويعتبر هذا المسجد أكبر مسجد داخل المدن والبلدات العربية في إسرائيل.

ويشهد الوضع حول قطاع غزة والمستوطنات القريبة تفاقما وتوترا غير مسبوقين، مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، واستمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

ويشن سلاح الجوي الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة لاستهداف البنى التحتية، ما أدى حتى الآن لسقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.