مصرع 27 وإصابة 50 على الأقل في أمطار إعصارية على عاصمة الكاميرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - لقي 27 كاميرونيًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 50 آخرون من جرّاء الفيضانات الإعصارية المطيرة التي هطلت، اليوم /الإثنين/، بصورة غير مسبوقة على العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأفادت مصادر الإغاثة الكاميرونية إن الأمطار التي أغرقت ياوندي اليوم كانت الأشد وطأة منذ عدة أيام، وصاحبتها اضطرابات مناخية صعبة أسفرت عن عشرات المفقودين.

وقال مدير وكالة الإغاثة الكاميرونية إن فرقا من الجيش والدفاع المدني قد بدأت في سد مخرات مياه الأمطار في الأودية الجبلية لمنع انحدار المياه إلى المناطق المنخفضة وهو ما تسبب حتى الآن في تصدع 30 منزلًا.