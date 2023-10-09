نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كازاخستان في مصر: 200 ألف سائح كازاخستاني يزورون القاهرة سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، اليوم الإثنين، محافظة القليوبية، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الكازاخستانية، حيث كان في استقباله اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وجاءت زيارة السفير الكازاخستاني إلى المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، برفقة نائب منطقة أتيراو بكازاخستان، جاسولان أوراكولي بيسمبييف، والسكرتير الأول، طالغات إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، والوفد المرافق لهم.

وخلال الزيارة، حرص السفير على تفقد المعرض المقام على مساحة 80 م2، لعرض منتجات غذائية متنوعة من الموالح والفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان والحلويات وعسل النحل والعصائر والأسماك ومصنعات الأسماك.

وأبدى السفير الكازاخستاني إعجابه بالمنتجات المعروضة، حيث أشار إلى أن جمهورية كازاخستان تشتهر بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية، إذ يبلُغ إنتاج القمح في جمهورية كازاخستان 20 مليون طن في العام، كما تتسم جمهورية كازاخستان بتوافر جلود الماشية والتي تُستخدم في صناعة الجلود.

وأشار السفير، إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية بين القليوبية وأتيراو فى كافة المجالات، مُشيرًا إلى أن عدد سُكان دولة كازاخستان يبلُغ 20 مليون نسمة، لافتًا إلى أنه يزور مصر سنويا 200 ألف سائح كازاخستاني، مما يدعو إلى ضرورة وأهمية تفعيل التعاون المُشترك بين البلدين عامة وبين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو خاصة.

ومن جانبه، أكد اللواء الهجان أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة يهمها بالدرجة الأولى تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.