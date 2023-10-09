ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين إلى 900

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي إلى 900.

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وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد القتلى ارتفع إلى 900 قتيل، وبلغ عدد الجرحى 2500 شخص حتى الآن.

هذا وشن الطيران افسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة مساء اليوم الاثنين، استهدفت مقار وزارات الأوقاف والاتصالات والمواصلات والمالية في قطاع غزة، وذلك في أعنف موجة قصف يشنها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شن سلاح الجو الإسرائيلي مساء اليوم، مئات الغارات على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها.