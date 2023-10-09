زيلينسكي يقيل قائد قوات الدفاع الإقليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائد قوات الدفاع الإقليمية، وذلك للمرة الثانية منذ الغزو الروسي الشامل على بلاده، الذي بدأ في فبراير قبل الماضي.

وقرر زيلينسكي تعيين الميجور جنرال أناتولي بارهيليفيتش، قائدا لقوات الدفاع الاحتياطية المحلية خلفا للميجور جنرال المعزول إيهور تانتسيورا.

كان تانتسيورا يقود قوات الدفاع الإقليمية من مايو 2022. ولم يذكر أي سبب لإقالته من منصبه حتى بعد ظهر اليوم.

يشار إلى أن قوات الدفاع الإقٌليمية ، التي تعد جزءا من الجيش الأوكراني ، هي مسؤولة في الأساس عن تنظيم الدفاعات بعيدا عن خطوط الجبهة.

ونشأت قوات الدفاع الإقليمية من جماعات احتياطية من المتطوعين أثناء القتال في شرق أوكرانيا ، الذي بدأ في 2014 ، ومنذ ذلك الحين تم إعادة تنظيمها عدة مرات. وشارك بارهليفيتش في بناء هذه القوات.

تأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من شهر على قيام زيلينسكي بتعيين رستم عميروف وزيرا للدفاع، ليحل محل أوليكسي ريزنيكوف.