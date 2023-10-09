العالم اليوم - محافظ شمال سيناء يعلن الاستعداد لأي أزمات بسبب أحداث غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - ترأس محافظ شمال سيناء، عبد الفضيل شوشة، اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة.

ووجه شوشة خلال الاجتماع باستعداد كافة المديريات لأي أزمات قد تحدث بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة، وخاصة مديريات الصحة والتموين، والتعليم، والتضامن، والإسكان.

وطالب المحافظ جميع الجهات بحصر الإمكانات المتاحة والتعرف على طاقة المطاحن والمخابز الحكومية والخاصة، والأسواق ومحطات الوقود، والمدارس والوحدات السكنية والأراضي الفضاء لاستخدامها كأماكن إيواء إذا تطلب ذلك.

وطلب تحديد المعدات والإمكانيات المتاحة لدى كل جهة ومدى استعدادها لأية طوارئ، وذلك بالتنسيق مع مختلف المديريات والجهات التابعة.

وأكد المحافظ على تحديد مكان لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل الي المحافظة تمهيدا لإدخالها الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

كما أمر بوقف الاجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والاسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة.

وطالب شوشة برفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والاسعاف ومياه الشرب والطب البيطري وغيرها من القطاعات الحيوية، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.

وحذر المحافظ من استغلال الازمة ورفع الأسعار، موجها بضبط الأسواق وتكثيف الرقابة التموينية على الاسواق والمحال التجارية.