نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها منذ بدء "طوفان الأقصى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي ارتفع إلى ألف قتيل.



هذا وأعلنت منظمة "زاكا" الإسرائيلية" عن العثور على 100 جثة في مستوطنة "بئيري" بغلاف غزة.

وقال متحدث باسم المنظمة: "فريق عمل كبير يقوم بنقل الجثث من مستوطنة بئيري طوال اليوم، يوجد الكثير من الأسلحة في كل مكان والقنابل اليدوية وقذائف الأر بي جي. لقد انتشلنا 108 جثث، لم ننته بعد"، بحسبما نقلت وكالة "ynet".

وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة مساء الاثنين، استهدفت مقار وزارات الأوقاف والاتصالات والمواصلات والمالية في قطاع غزة، وذلك في أعنف موجة قصف يشنها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري، إن معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف ما كانت عليه معدل الهجمات ضد حزب الله في حرب لبنان الثانية.

وتستمر الاشتباكات في قطاع غزة حيث حشدت إسرائيل تعزيزات في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة التي شنتها حماس وخلفت أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين ودفعت أكثر من 120 ألفا للنزوح في القطاع المحاصر.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت 7 أكتوبر من أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.