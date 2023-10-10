عاجل - حقيقة وقف الطيران في بيروت بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لبنان (بث مباشر فلسطين الآن)

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أحمد جودة - القاهرة - حقيقة وقف الطيران في بيروت بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لبنان (بث مباشر فلسطين الآن)

حقيقة وقف الطيران في بيروت بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لبنان (بث مباشر فلسطين الآن).. نفت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، مساء الاثنين، ما تم تداوله بشأن وقف شركات الطيران رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت.

توقف الرحلات

وأوضحت المديرية - في بيان لها مساء اليوم - أنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن شركات الطيران أبلغت إدارة مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت بأنها ستوقف رحلاتها من بيروت وإليها مع حلول منتصف الليل.

قصف الاحتلال الإسرائيلي

وكانت مناطق لبنانية جنوبية قد تعرضت اليوم لقصف كثيف من قبل إسرائيل مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين ونزوح عدد من الأهالي من القرى الحدودية نحو العاصمة بيروت، وهو ما أثار مخاوف من تصعيد بين إسرائيل ولبنان خلال الساعات المقبلة.

رسالة طارئة ومهمة من "أبو مازن" لـ "الأمم المتحدة".. ماذا تحمل؟ (أخبار فلسطين مباشــر الآن)

وأجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالًا هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم، مطالبًا بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قبل قليل.

وطالب الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة، بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وبالأخص في قطاع غزة، الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، كتوفير المياه والكهرباء والغذاء.

وشدد عباس، على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأهالي في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

بدوره، أكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.

آخر تطورات الأحداث في فلسطين مباشر الآن

واقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين منطقة "عين أيوب" قرب قرية "رأس كركر" غرب رام الله، بالضفة الغربية، وفق ما أوردت وكالة الأنبا الفلسطينية "وفا"، منذ قليل.

واحتشدت مجموعة من المستعمرين بالمنطقة في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي دون مغادرته، حسب ما أفادت به الوكالة الفلسطينية الرسمية في بيان عاجل لها.

وزير أردني: "طوفان الأقصى" أثبتت فشل جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلي

وقال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق، إنه نتيجة ما يحدث فقدت الحكومة الإسرائيلية قدرتها على التصرف بعد العمليات البرية والبحرية التي شهدتها إسرائيل، وأن ما يحدث أثبت أن لغة القوة والعنف والعنجهية لا يمكن لها أن تدوم.

وأضاف الخرابشة، في مداخلة تلفزيونية، أن حجم الخسائر التي مُنيت بها إسرائيل أصابها بالصدمة، مشيرا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" أثبتت فشل جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، فضلًا عن أن الولايات المتحدة انحازت على نحو واضح وصريح، وهو ما اتضح من البيان الأمريكي.

وشدد على أن المواجهات المستمرة مع الفلسطينيين كانت صدمة كبيرة وعملية مخطط لها بشكل محكم ودقيق، بعيدا عن أجهزة الأمن الإسرائيلية والقدرة على التنبؤ بهذا النوع من العمليات التي أثبتت أنه لا بد من تحرير فلسطين في يوم من الأيام.

غارات إسرائيلية جديدة في قطاع غزة

آخر تطورات أعداد الشهداء والمصابين في فلسطين

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن آخر إحصائيات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع الفلسطيني، لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدة أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، ارتفع إلى 687 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا، و105 سيدات.

لليوم الثالث.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة.. ماذا يحدث الآن؟ (فلسطين مباشر)

ويواصل الكيان الصهيوني، لليوم الثالث على التوالي، قصف قطاع غزة، مستخدمًا قذائف الفسفور المحرم دوليًا خلال غاراتها على قطاع غزة، فقد استهدف سلاح الجو لقوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ونقاط لحركة حماس في قطاع غزة، حسب ما أكدته شبكة قدس الإخبارية، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية.

مشاهد من عدوان جيش الاحتلال في غزة

استخدام الفسفور المحرم في الغارات على غزة

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الممنوع دوليًا خلال غاراتها اليوم الاثنين على قطاع غزة.

ما هو الفسفور المحرم دوليًا؟

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الفسفور المحرم دوليًا والذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الغارات على قطاع غزة.

تعتبر قنابل الفسفور الأبيض من الأسلحة المحرمة دوليًا.

يتم فيها مزج الفسفور الأبيض مع الأكسجين.

تسبب حروق للجسم قد تصل للعظام.

تلك القنابل تتسبب في ترسب الفسفور في التربة أو الأنهار أو البحار ما يؤدى إلى تلوثها.

القنابل الفسفورية تقتل كل كائن حي في دائرة قطرها 150 مترا.

استنشاق الغاز الناتج عن القنبلة يؤدي لذوبان القصبة الهوائية والرئتين.

كيفية الوقاية من الفسفور المحرم دوليا

والحل الوحيد للوقاية من تلك القنابل هي الابتعاد قدر الإمكان عن مكان قذفها، بالإضافة إلى وضع قطعة قماش مبللة بالماء على الفم والأنف.

فلسطين اليوم.. بث مباشر آخر تطورات الأحداث في غزة

فلسطين اليوم.. بث مباشر آخر تطورات الأحداث في غزة.. وهزت انفجارات ضخمة وتصاعدت ألسنة اللهب، مساء الاثنين، نتيجة لاستمرار القصف على قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

فلسطين اليوم.. بث مباشر الآن

وأعادت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قصف حي الرمال بمدينة غزة بقصف جديد، ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى ما سمته بمؤشرات على عملية برية عسكرية وشيكة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء اليوم، البدء في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، إن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة.

وفي الأثناء، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل.

100 أسير إسرائيلي

من ناحيته، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في الاقتحام الدامي عبر الحدود في مطلع الأسبوع، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700ش خص قتلوا وذبحوا وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر.