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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الخارجية الروسية تصدر "بيان صادم" بشأن فلسطين| غزة الآن، تتابع روسيا الأحداث المتصاعدة بين فلسطين وإسرائيل، لليوم الثالث على التوالي، ويبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مستجدات الأوضاع في غزة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

عاجل - الخارجية الروسية تصدر "بيان صادم" بشأن فلسطين| غزة الآن

عاجل - الخارجية الروسية تصدر "بيان صادم" بشأن فلسطين| غزة الآن

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيان لمواطنيها بشأن السفر لفلسطين، حيث دعت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى فلسطين وإسرائيل، ناصحة رعاياها الروس الموجودين في تلك المنطقة بتوخي الحذر والبقاء على تواصل مع البعثة الدبلوماسية.

وقالت الخارجية: "يجب على الموجودين هناك أن يتوخوا أقصى درجات الحذر وأن يبقوا على تواصل مع ممثلي البعثة الدبلوماسية والقنصلية الروسية".

وأختتم البيان: "نعرب عن تعازينا العميقة لأسر وأصدقاء جميع القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

عاجل - روسيا تعتزم حل الأزمة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد كل من روسيا وجامعة الدول العربية، للمساهمة في فض النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال لافروف: "يتوجب على روسيا وجميع أعضاء جامعة الدول العربية، المساهمة في وقف إراقة الدماء، وإنهاء معاناة المدنيين في إسرائيل وفلسطين، ومن الممكن تحقيق ذلك".

وأضاف: "نحن على استعداد للقيام بذلك مع الدول العربية، وجميع الدول الأخرى المهتمة بنشر السلام المستدام بالشرق الأوسط، وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، ويتطلب ذلك قرارا من قبل مجلس الأمن".

عاجل - الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة هامة للأمم المتحدة

عاجل - الخارجية الروسية تصدر "بيان صادم" بشأن فلسطين| غزة الآن

ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمم المتحدة بالقيام بدورها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي.

وطالب محمود عباس، الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، مُحذرًا من تبعات تنفيذ التهديد الإسرائيلي بقطع الاحتياجات الإنسانية، التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تشمل المياه والكهرباء والغذاء.

وقال عباس: "يجب إيصال المساعدات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، ويجب على الأمم المتحدة أن تتدخل لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع".

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