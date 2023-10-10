سفارة الإمارات بالقاهرة تشارك في حفل تدشين رابطة خريجي جامعة الشارقة بمصر

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، اليوم الإثنين، في حفل الإعلان عن تدشين وتأسيس اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة في جمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة الشارقة، على توطيد وتدعيم علاقتها مع خريجيها المتواجدين في مختلف دول العالم، وضمن الخطة العامة لرابطة الخريجين لتطوير أنشطتها وخدماتها للأعضاء.

ورحب الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة، بوفد جامعة الشارقة في بلدهم الثاني مصر الشقيقة، معربا خلال كلمة ألقاها نيابة عن السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية.

وأشار المعلا، إلى أن جامعة الشارقة الرائدة أسسها في العام 1997 رائد العلم والثقافة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعمل على تطويرها وتعزيز مكانتها رئيسها الحالي الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وتابع ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة، قائلًا: هنا يستحضرني مقول سموه في إحدى المناسبات: "جامعة القاهرة علمتني الزراعة، ومصر علمتني الثقافة، وإن فضل مصر عليّ كبير، بل علي العالم العربي بأكمله".

وأوضح أن زيارة وفد جامعة الشارقة إلى جمهورية مصر العربية تمثل فرصة ثمينة للتعاون وفتح آفاق الشراكة بين الجامعة وبين المؤسسات التعليمية المصرية، خاصة في ظل الخطط الإستراتيجية والبرامج الحديثة التي تطرحها جامعة الشارقة، بما يدعم الجامعة وأنشطتها العلمية، ويعود بالنفع كذلك على الشركاء من الجامعات ومراكز البحث المصرية.

وأكد أنها على ثقة تامة بأن رابطة خريجي جامعة الشارقة بجمهورية مصر العربية ستزيد من الروابط الوثيقة التي تجمع بين خريجي الجامعة في مصر وأقرانهم من دولة الإمارات والدول الأخرى.

ومن جانبه، وجه الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة خلال حفل التدشين رسالة مصورة لخريجي الجامعة قائلًا: "أكتب إليكم رسالتي هذه من بلد العلم والثقافة، ومن هنا من جامعة الشارقة، تلك الجامعة التي كنتم وما زلتم جزءً منها، أتيتم إليها فخورين بها، ونهلتم من معارفها وعلومها وأثقلت مهاراتكم العلمية، حتى أصبحتم اليوم خير سفراء للجامعة في وطنكم الغالي".

وأضاف مدير الجامعة في كلمته: "أنقل لكم تحيات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة وتحياتنا وأعضاء أسرة جامعة الشارقة بجميع أعضاء هيئاتها التدريسية والإدارية والفنية وحتى الطلابية، فأنتم كخريجين وبما تقومون به من مشاركات حقيقية في نهضة ورفعة وطنكم في مختلف آفاق تخصصاتكم وميادين عملكم، تمثلون الجامعة التي عملت على تأهيلكم أفضل تمثيل وتعبرون عما قدمته لكم من تأهيل علمي ومعرفي ومهاري.

وأكد كذلك على أن أبواب جامعة الشارقة ستكون مفتوحة أمام كل من يتطلع لاستكمال دراساته العليا من خلال برامج الماجستير والدكتوراه والاستفادة مما تقدمه الجامعة من خلال رابطة الخريجين.

وقال الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، أنقل لكم تحيات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، الذي يحرص دائمًا على الرعاية والاهتمام والمتابعة الدقيقة لشؤون الخريجين والتواصل المستمر معهم، وكذلك توفير كافة الخدمات التي تساعدهم في تحقيق مستقبل أفضل.

وأكد نائب مدير الجامعة، على حرص هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة على تقوية وتدعيم أواصر التعاون مع خريجيها في أماكن تواجدهم المختلفة سواء كانوا داخل الدولة وخارجها، حيث تم وضع خطة متكاملة لإنشاء سلسلة اللجان التنفيذية للرابطة في عدد من الدول بدأتها بدولة الكويت، ثم المملكة العربية السعودية، والآن يتم تأسيس اللجنة الثالثة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من التسهيلات المتاحة التي تقدمها الجامعة لاستخدام مرافقها العلمية لدعم أعضاء الرابطة وتحفيزهم على الاستزادة من صنوف المعرفة المختلفة. هذا بالإضافة إلى تنمية العمل التنظيمي الجماعي فيما يحقق أهداف الرابطة لا سيما حول الموضوعات العامة التي تخص المجتمع،

وقدمت الدكتورة أمل آل علي مدير مكتب الرابطة، عرضًا تعريفيًا تضمن نبذة عن الرابطة وأهدافها والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الأكاديمي الحالي ومنها تنظيم الملتقيات والمنتديات الخاصة بالتوظيف والورش التدريبية، بالإضافة إلى التعريف بأعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة والهيكل الإداري لها وخطتها المستقبلية من الفعاليات والأنشطة.