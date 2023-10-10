العالم اليوم - اتصالات سعودية أردنية مصرية فلسطينية حول تطورات المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالات هاتفية بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن التطورات في المنطقة.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع العاهل الأردني حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

كما تم خلال الاتصال مع السيسي الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي خلال المباحثات الهاتفية وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجرى بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.

من جهته قدم الرئيس الفلسطيني جزيل الشكر لقيادة المملكة مقدرًا مواقفها الثابتة والجهود التي تبذلها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.