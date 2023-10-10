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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قراره تجاه فلسطين بعد ساعات من إعلانه، أصدر الاتحاد الأوروبي قبل ساعات قرار بشأن المساعدات المقدمة لفلسطين، التي دخلت نزاع مع دولة الاحتلال، قبل ثلاثة أيام في عملية اطلق عليها طوفان الأقصى.

عاجل - الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قراره تجاه فلسطين بعد ساعات من إعلانه

عاجل - الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قراره تجاه فلسطين بعد ساعات من إعلانه

أعلن الاتحاد الأوروبي، تراجعه عن قرار تعليق المساعدات الإنسانية لفلسطين، مؤكدًا عودة هذه المساعدة بشكل عاجل في أعقاب الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال على غزة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات في الوقت الحالي".

ويعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، جلسة عاجلة، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث المواجهات بين إسرائيل وحماس.

الحكومة الإسرائيلية تهاجم حركة حماس

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس قائلًا: “سنحول كل مكان تعمل منه حماس إلى خراب”، مؤكدًا أن تل أبيب تعتزم الانتصار.

وأبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بأن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة، مؤكدًا على أن دولته مستعدة لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة.

وقال نتنياهو لبايدن: "لا نية للتفاوض مع حركة "حماس" بشأن الرهائن".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

عاجل - روسيا تعتزم حل الأزمة الفلسطينية

عاجل - الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قراره تجاه فلسطين بعد ساعات من إعلانه

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد كل من روسيا وجامعة الدول العربية، للمساهمة في فض النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال لافروف: "يتوجب على روسيا وجميع أعضاء جامعة الدول العربية، المساهمة في وقف إراقة الدماء، وإنهاء معاناة المدنيين في إسرائيل وفلسطين، ومن الممكن تحقيق ذلك".

وأضاف: "نحن على استعداد للقيام بذلك مع الدول العربية، وجميع الدول الأخرى المهتمة بنشر السلام المستدام بالشرق الأوسط، وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، ويتطلب ذلك قرارا من قبل مجلس الأمن".

عاجل - الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة هامة للأمم المتحدة

ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمم المتحدة بالقيام بدورها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي.

وطالب محمود عباس، الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، مُحذرًا من تبعات تنفيذ التهديد الإسرائيلي بقطع الاحتياجات الإنسانية، التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تشمل المياه والكهرباء والغذاء.

وقال عباس: "يجب إيصال المساعدات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، ويجب على الأمم المتحدة أن تتدخل لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع".