العالم اليوم - محمد بن زايد يبحث مع مستشار النمسا تطورات الأوضاع في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ومستشار النمسا كارل نيهامر خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على المستوى الإنساني.

وشددت المحادثات على ضرورة وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية أرواح جميع المدنيين.

كما أكد الجانبان أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء الموقف والعمل الجاد على دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل الذي يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما بحث وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد خلال اتصالين هاتفيين مع نظيرهي الإيطالي أنطونيو تاجاني والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واستعرضت المباحثات الهاتفية الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء تداعيات الوضع الراهن وحماية المدنيين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية تهدئة الأوضاع والابتعاد عن دوامة العنف التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

واتفق الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.