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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - حركة حماس تصدر بيان" شديد اللهجة" لهذه الدول، ردت حركة حماس الفلسطينية على البيان المشترك للدول الخمسة وهم لولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، حيث أن هذه الدول أعلنت دعمها لإسرائيل في ظل عملية طوفان الأقصى.

عاجل - حركة حماس تصدر بيان" شديد اللهجة" لهذه الدول

عاجل - حركة حماس تصدر بيان" شديد اللهجة" لهذه الدول

أدانت حركة حماس الفلسطينية، البيان المشترك لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، والذي تعهدوا فيه بدعم إجراءات إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واصفة هذا البيان بالمزدوج الإنحيازي الواضح لإسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، عزت الرشق: "نرفض بشدة البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني الإيطالي الذي يؤكد ازدواجية المعايير عند هذه الأطراف، وانحيازها الفاضح للاحتلال".

وأضاف: "نعد موقفهم غطاءً وتشجيعا للاحتلال لمواصلة وتصعيد جرائمه ضد أبناء شعبنا العزل".

وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

عاجل - أمريكا توضح حقيقة دعم إسرائيل وأوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من الأحداث الجارية في إسرائيل.

وقال كيربي: "نعتقد أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة البلدين".

وأضاف: "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم تخصيص مساعدات لكييف في هذه اللحظة الحرجة من الهجوم المضاد ضد روسيا".

نتنياهو يفتح النار على حركة حماس

عاجل - حركة حماس تصدر بيان" شديد اللهجة" لهذه الدول

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس قائلًا: “سنحول كل مكان تعمل منه حماس إلى خراب”، مؤكدًا أن تل أبيب تعتزم الانتصار.

وأبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بأن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة، مؤكدًا على أن دولته مستعدة لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة.

وقال نتنياهو لبايدن: "لا نية للتفاوض مع حركة "حماس" بشأن الرهائن"

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.