العالم اليوم - متحدث: العثور على 1500 جثة لمسلحي حماس داخل إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر متحدث: العثور على 1500 جثة لمسلحي حماس داخل إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه سيطر إلى حد كبير على المنطقة الجنوبية المحاذية لقطاع غزة و"استعاد زمام الأمور تماما" على الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، إنه تم العثور على 1500 جثة لمسلحي حماس في الأراضي الإسرائيلي، مضيفا أنه لم يعبر أي مقاتل من حماس إلى إسرائيل منذ ليلة الإثنين، على الرغم من أن عمليات التسلل ما زالت ممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قدر، في اليومين الأولين لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس، أنه ما بين 800 إلى 1000 مقاتل من كتائب عز الدين القسام اجتازوا الجدار الحدودي خلال اليومين الماضيين ونجحوا بالتسلل إلى بلدات وقرى إسرائيلية.

وفي ذلك الوقت، ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية، نقلا عن مصدر في الجيش قوله إنّ "المقاتلين هاجموا 20 بلدة إسرائيلية و11 معسكراً للجيش".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش قصف مئات الأهداف التابعة لحماس ليلا في حي الرمال بمدينة غزة، والذي يضم العديد من وزارات حماس والمباني الحكومية.

وأضاف أنه تم إخطار السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل الغارات بضرورة الإخلاء، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

واقترح أن يحاول الفلسطينيون الخروج عبر معبر رفح، لكنه لم يحدد أين سيذهبون أو كيف سيستخدمون المعبر الذي يتم إغلاقه بشكل دوري.

وفي وقت لاحق، أصدر مكتبه بيانا جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق".

وقالت مصادر أمنية مصرية وشاهد مساء أمس الاثنين إن العمليات في رفح تعطلت بسبب ما وصفوه بضربة على جانب المعبر في غزة.

وكانت حركة حماس أطلقت صباح السبت الماضي عملية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل نحو 1000 شخص داخل إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ704 أشخاص في القطاع.