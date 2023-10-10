العالم اليوم - سان فرانسيسكو.. مقتل شخص اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية

انتم الان تتابعون خبر سان فرانسيسكو.. مقتل شخص اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:27 صباحاً - قالت شرطة سان فرانسيسكو، أمس الإثنين، إنها قتلت بالرصاص شخصا اصطدمت سيارته بمبنى القنصلية الصينية.

ذكرت المسؤولة في الشرطة، كاثرين وينترز، خلال مؤتمر صحفي مقتضب، أن رجال الشرطة اشتبكوا مع المشتبه به، وعلى الرغم من جهود إنقاذ حياته، إلا أنه توفى بعد نقله للمستشفى.

وشهدت المنطقة انتشارا مكثفا للشرطة بعد الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وحثت سلطات المدينة السكان على تجنب التواجد بالمنطقة، وأظهرت كاميرات أمنية السيارة وهي تصطدم بمبنى القنصلية.

شوهدت سيارة من طراز هوندا تصطدم بمكتب التأشيرات التابع للقنصلية، وتم تطويق المنطقة الواقعة أمام المبنى.

وقالت وينترز إن الشرطة لا تعرف سبب اصطدام السيارة بالمبنى أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها في ذلك الوقت، مضيفة أنه لم تقع إصابات أخرى.

تنسق الشرطة مع محققين من وزارة الخارجية الأميركية والقنصلية الصينية.

وأوضحت وينترز قائلة "كنت أتمنى أن أقدم لكم المزيد، لكن هذا تحقيق معقد للغاية".

يشار إلى أن القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية تقع في شارع رئيسي مقابل حي جابانتاون بسان فرانسيسكو.