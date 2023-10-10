العالم اليوم - "أدنوك للحفر" تعلن عن توزيع أرباح بقيمة 358 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - أعلنت شركة "أدنوك للحفر"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، عن توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 1.31 مليار درهم (358 مليون دولار) أو بواقع 8.22 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان إن قيمة هذه التوزيعات تمثل زيادة أخرى بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تعتمدها الشركة.

وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية بحلول 27 أكتوبر 2023 على جميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 19 أكتوبر 2023، وفقا للبيان.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 جهودها في تسريع عمليات توسعة أسطولها من الحفارات على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى توقيع حزمة عقود تجاوزت قيمتها 8.81 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وتوفر هذه العقود طويلة الأجل، إلى جانب علاقتنا التعاقدية الفريدة مع (أدنوك)، رؤية واضحة وطويلة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح، فضلاً عن توفيرها الحماية للشركة من تقلبات السوق".

يذكر أن "أدنوك للحفر" قد أعلنت في النصف الأول من عام 2023 عن زيادة في إيراداتها بقيمة 5.29 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 13 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة في صافي الأرباح وصلت إلى 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 18 بالمئة على أساس سنوي.

يذكر أن قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية الأخيرة، قد وصلت إلى 5.016 مليار درهم (1.366 مليار دولار).