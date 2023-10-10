العالم اليوم - حماس تبدأ هجوما صاروخيا مكثفا على عسقلان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 05:17 مساءً - أطلقت حركة حماس رشقات صاروخية مكثفة على مدينة عسقلان داخل إسرائيل، بعدما أمهلت السكان حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء لإخلاء المدينة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قصفت الأحد، مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

والسبت الماضي، رصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.